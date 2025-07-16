كاتس: الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عصر اليوم، إن الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت.

وأتى تصريح كاتس بالتزامن مع بدء الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة في دمشق استهدفت مبنى هيئة الأركان والقصر الرئاسي، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

أخبار ذات علاقة عشرات الدروز يعبرون الحدود الإسرائيلية إلى سوريا (فيديو)

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات النظام السوري حتى انسحابها من السويداء.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيرفع قريبًا مستوى الردود ضد النظام السوري إذا لم يتم استيعاب الرسالة"، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة خبراء: أحداث السويداء رسالة للأكراد في سوريا



وذكر كاتس، أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

وشدد بالقول: "كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".

أخبار ذات علاقة إعلام عبري: إسرائيل "وعدت" واشنطن بوقف هجماتها في جنوب سوريا

وفجر اليوم الأربعاء، أفادت مصادر سورية بأن مناطق واسعة تعرضت لقصف عنيف من مقاتلات حربية إسرائيلية نفّذت غارات على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن سيطرة الطيران الإسرائيلي جويًا بشكل كامل على السويداء ودرعا، وسط غارات كثيفة على مواقع الجيش السوري.

وتحدثت هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام عبرية أخرى عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجوم على مدينة السويداء السورية.

وتناقلت تقارير صحفية أنباء عن مقتل العشرات من العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية جرّاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتهم.