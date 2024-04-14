فريق إلكتروني عراقي يستهدف أنظمة إنذار هواتف الإسرائيليين

أحمد عبد

أعلن فريق إلكتروني عراقي يُسمى "فاطميون"، اختراقه أنظمة الإنذار على هواتف مستوطنين في إسرائيل، وتعطيل منظومات الإنذار لديهم.

وتأتي تلك الهجمات بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني بواسطة الطائرات المسيرة، الذي من المفترض أن يستهدف الأراضي الإسرائيلية، بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، قبل أن تعلن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن انتهاء رد إيران على إسرائيل بعد ساعات من انطلاقها.

وقال الفريق الإلكتروني، في بيان مقتضب على قناته الخاصة على تلغرام: "تمكنا من اختراق ومهاجمة منظومة الإنذار على هواتف المستوطنين الإسرائيليين بهدف تعطيلها".

هذا ولم يعلن الفريق عن عدد الهواتف التي تمكن من اختراقها، وتفاصيل الهجمات الإلكترونية، والطرق التي استخدمها في تلك الهجمات.

ويعد فريق "فاطميون" الذراع الإلكترونية لكتائب حزب الله في العراق، ودائماً ما يعلن عن تنفيذه عمليات سيبرانية تستهدف إسرائيل، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الفريق للمرة الأولى عام 2020، وأعلن حينها أن الهدف من تأسيس الفريق هو "شنّ هجمات على حسابات مواقع معينة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأعداء المقاومة".