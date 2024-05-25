إيطاليا تبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني باستئناف تمويل "الأونروا"

أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسب وكالة "فرانس برس".



وقال تاياني: "أبلغت السيد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".



وأضاف في بيان: "قررت إيطاليا معاودة تمويل مشاريع محددة تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد ضوابط صارمة تضمن عدم استخدام حتى فلس واحد لدعم الإرهاب".



وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل الجديد من روما لدعم مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وفق البيان.