إيطاليا تبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني باستئناف تمويل "الأونروا"
أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال تاياني: "أبلغت السيد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".
وأضاف في بيان: "قررت إيطاليا معاودة تمويل مشاريع محددة تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد ضوابط صارمة تضمن عدم استخدام حتى فلس واحد لدعم الإرهاب".
وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل الجديد من روما لدعم مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وفق البيان.
وفي يناير/ كانون الثاني، وجهت إسرائيل إلى عدد من العاملين مع وكالة الأونروا، وهي أبرز المنظمات العاملة في إغاثة الفلسطينيين، وتقوم بتنسيق معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اتهامات بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ودفعت هذه الاتهامات دولاً عدة، أبرزها الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمها للوكالة الأممية، ما قوّض قدرتها على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني روما، ومن المقرر أن يلتقي نظيرته جورجيا ميلوني في وقت لاحق السبت.