الصحة العالمية: قطاع غزة يحتاج عقودًا لإعادة إعماره

قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يومًا، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودًا من الزمن.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش في تصريح، أن ما بين 70-80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودًا، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .