الصحة العالمية: قطاع غزة يحتاج عقودًا لإعادة إعماره
قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يومًا، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودًا من الزمن.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش في تصريح، أن ما بين 70-80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.
وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودًا، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .
وتابع المتحدث في تصريحه أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر بأن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 - 12 عامًا، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.
وأكد يساريفيتش، أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.
وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان، إحداهما بريطانية والأخرى أمريكية، أنه حال تم إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، فإن أكثر من 11 ألفًا و500 شخص سيموتون هناك حتى آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد القتلى إلى 29,606 قتلى، و69,737 جريحًا، منذ بدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.