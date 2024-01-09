الجيش السوداني يقصف مخازن اليونيسف في الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، إن طيران الجيش السوداني قصف مخازن منظمة "اليونيسف" في منطقة سوبا جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت، في بيان على منصة "إكس"، أن "قصف طيران مليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابية، مساء اليوم الثلاثاء، مخازن منظمة اليونيسف بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم، تسبب في تدمير المبنى واحتراق محتوياته"، في الوقت الذي أدانت فيه "استهداف مقار المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني التي تقوم بجهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة المدنيين".

وأفادت القوات بأن "عمليات القصف المتعمد من قبل طيران مليشيا البرهان لمخازن اليونيسف تأتي ضمن مخطط الفلول لمنع المنظمات الدولية من الوصول إلى المدنيين في مناطق سيطرة قواتنا"، داعية المنظمات الدولية إلى "إدانة الأعمال الإجرامية لمليشيا البرهان واستهداف المؤسسات الدولية والأعيان المدنية.