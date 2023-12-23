تحذير من حرب كبرى بالمنطقة.. "الغارديان" تكشف التفاصيل

وتابعت: "مع ذلك، ثمة تحذيرات من تجاوز الولايات المتحدة حدودها، وبالتالي تجد نفسها منجذبة إلى حرب تسعى بشدة إلى تجنبها، إذ يَلوح في الأفق احتمال نشوب صراع موسع يشمل اليمن وسوريا ولبنان والعراق وإسرائيل وإيران، في أوقات حرجة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لواشنطن التي تكافح لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والتعامل مع تصاعد التوترات المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي في شرق آسيا".

وأشارت إلى إمكانية أن تستمر التداعيات الإقليمية والعالمية المتوقعة لأي حرب، لعقود طويلة من الزمن، ما سيجر الولايات المتحدة من جديد إلى صراعات واسعة في الشرق الأوسط تترتب عليها تكاليف باهظة.

وأضافت "الغارديان"، أنه "بينما تمكنت الولايات المتحدة حتى الآن من احتواء التصعيد الخطير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك عبر إرسال حاملتي طائرات إلى المتوسط، والضغط على إسرائيل لعدم توسيع نطاق عملياتها في لبنان، إلا أنه ولسوء الحظ، فإن استمرار مضايقات الحوثيين لحركة الشحن والملاحة في البحر الأحمر يهدد باندلاع حرب واسعة في المنطقة".

ورأت أن "البحرية الأمريكية، ورغم إسقاطها عشرات الصواريخ والمسيّرات الحوثية، إلا أنه لا يمكنها الاستمرار إلى أجل غير مسمى، في اعتراض كل ما يطلقه الحوثيون".

ورغم حديث بعض المحللين عن الضرر الذي تلحقه هجمات الحوثيين بمبدأ حرية الملاحة، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق يكمن في التكاليف الاقتصادية المباشرة التي يتحملها الشحن العالمي وأسعار النفط، خاصة في الوقت الذي يبدو فيه التضخم تحت السيطرة.