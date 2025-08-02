دمشق تطلق أعمال لجنة التحقيق في أحداث السويداء

عُقد في وزارة العدل السورية اجتماع رسمي لإطلاق أعمال لجنة التحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ودعا الويس، لجنة التحقيق في أحداث السويداء، إلى العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري.

ويُعد هذا الاجتماع الأول للجنة، التي أعلنت وزارة العدل الخميس الماضي تشكيلها، فيما جرى اختيار رئيس للجنة وأعضائها عقب اللقاء مع وزير العدل السوري.

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وبعد اختياره رئيسًا للجنة قال القاضي حاتم النعسان في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين.

وأوضح أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية، وفق تعبيره.