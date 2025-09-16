ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن
هجمات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أغارت طائرات مقاتلة إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بإخلاء السكان في المنطقة.

وبعد التحذير الإسرائيلي، بدأت عمليات الإخلاء في ميناء الحديدة  الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن ميناء الحديدة يشهد حالة من الاستنفار، وعمليات إجلاء للطواقم العاملة إلى خارجه، تحسبا لحدوث هجوم إسرائيلي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر أن إحدى السفن الراسية قبالة رصيف ميناء الحديدة، بدأت في الانسحاب من موقعها نحو عمق مياه البحر بعد التحذير الإسرائيلي.

