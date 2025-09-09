ما حقيقة وقوع تمرد في سجن طرطوس المركزي خلال الغارات الإسرائيلية؟

أفاد ناشطون بأن سجن طرطوس المركزي، غربي سوريا، شهد حالة تمرد من قبل سجناء تابعين لوزارة الدفاع، في حين قالت مصادر أمنية إن ما تردد عبارة عن شائعات تهدف لبث الفوضى بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

وقال ناشطون إن السجناء الذين نفذوا حالة التمرد، عناصر أمنية قبض عليهم ضمن التحقيق الدولي للأمم المتحدة حول أحداث الساحل في 7 مارس/ الماضي.

وأكد مصدر من مدينة طرطوس لـ" إرم نيوز" أن هذه الأنباء تزامنت مع الغارات الإسرائيلية على مدينتي حمص واللاذقية، مساء الاثنين مشيراً إلى أن طرطوس لم تتعرض لأي قصف إسرائيلي ولم تطرأ أي فوضى أمنية على المدينة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "صفحات موجهة نشرت تحذيرات عن تحركات لفلول النظام السابق في طرطوس، موضحاً أن هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات لبث الرعب والفوضى".

من جهتها، نقلت قناة الإخبارية عن مصدر أمني لم تسمه، نفيه وقوع أي استعصاء في سجن طرطوس المركزي، مؤكداً أن الأوضاع داخل السجن مستقرة تماما.

واستهدفت غارات إسرائيلية ليل الاثنين مواقع في سوريا قرب مدن اللاذقية وحمص وتدمر.