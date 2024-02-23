الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات جديدة لميليشيا الحوثي

قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه وجه ضربات جديدة لميليشيا الحوثي، إذ دمّر طائرات مسيرة، وصاروخي كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين، في كل من اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبين له أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية، وسفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات أصابت أربع طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضاف أن الجيش أسقط أيضا ثلاث طائرات مسيرة هجومية بالقرب من سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، إن الضربات نُفذت يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى أن السفن لم تصَب بأضرار.

من جهتها، أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، تنفيذ أمريكا وبريطانيا هجوما بـ"3 غارات" استهدف مواقعها في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم ميليشيا الحوثيين، في شريطها العاجل: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة".