مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان

قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، اليوم السبت، إن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح ميليشيا حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال علي أكبر ولايتي خلال مقابلة مع وكالة تسنيم إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك".

وأعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار، الجمعة، انطلاق عجلة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك بعد قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله.

والخميس، واصلت الحكومة اللبنانية البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك، لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها، بالمطلق، الحزب المدعوم من طهران.



