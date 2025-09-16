هيئة البث العبرية: حماس لا تستبعد العودة للمفاوضات بشروط مشددة

نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ"المطلعة" على مفاوضات وقف الحرب في غزة، قولها، إن أسلوب المفاوضات القديم الذي كان سائدًا قبل هجوم الدوحة لن يبقى قائمًا.

وأضافت المصادر، أن " حماس مستعدة لمناقشة مقترحات لوقف الحرب، ولكن بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال حتى الآن".

وبحسب هيئة البث، قد يُعقّد هذا التغيير في النهج أي جهد مستقبلي للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، مشيرة إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيتوسط في مثل هذه المفاوضات إذا عادت الأطراف إليها، خاصة في ضوء التوترات الحالية بين إسرائيل وقطر؟.

وأضافت: "لا تزال الدوحة تُصرّح بأن جهودها في الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس غير ذات جدوى حاليًا، وأن معالجة عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر تُعدّ أولوية قصوى".

وأفادت قناة "كان" الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى قطر مفادها أنه رغم بدء المناورة (عربات جدعون 2)، فإن إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني قوله، إنه من الضروري مواصلة خلق ديناميكية تفاوضية حتى مع توسيع العملية العسكرية.

وتؤكد مصادر مطلعة على المفاوضات أن شروط إسرائيل الحالية للتوصل إلى اتفاق بعيدة كل البعد عن موقف حركة حماس.