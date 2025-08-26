في "اجتماع موسع"..واشنطن تعلن عن خطة شاملة لـ "اليوم التالي" في غزة

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعا موسّعا" بشأن غزة في البيت الأبيض غدا الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدّها فيما يتعلق باليوم التالي".

وقال ويتكوف، إن حركة حماس هي الجهة التي أعاقت جهود إنهاء الحرب خلال الأسابيع الستة أو السبعة الماضية، مضيفًا أن حماس أعلنت مؤخرًا قبولها لممارسة إسرائيل ضغطًا شديدًا عليها.

وأوضح أن حماس تدرك أنها لن يكون لها أي دور في الحكومة مستقبلًا، وهو شرط أقرّته إسرائيل والرئيس ترامب، مؤكدًا أن حماس بدأت تلمح إلى انفتاحها على التسوية، في حين أعلنت إسرائيل كذلك استعدادها لمواصلة النقاشات مع الحركة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه يُتوقع أن تُحل الأزمة في غزة بطريقة أو بأخرى قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مقتل أي مدني، بما في ذلك الصحفيين، يعتبر مأساة، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يتم إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم.

ولم يقدم ويتكوف تفاصيل حول الخطة التي سيناقشها المجتمعون الأربعاء، لكنّه أكّد أنّ الناس "سيرون مدى قوتها ومدى حسن نواياها".

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 62819 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.

كما تسببت الحرب بدمار هائل في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأزمة إنسانية حادة تطال سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس رسميًا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من جوع بلغ مستوى "كارثيا"، استنادا إلى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنّه "كذب صريح".