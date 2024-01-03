بعد اغتيال العاروري.. مخاوف من استهداف المزيد من قادة حماس بالخارج
أثارت حادثة اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مخاوف من استمرار إسرائيل في عمليات اغتيال مشابهة في دول أخرى تستضيف مسؤولين في حركة حماس.
وأجمع خبراء ومختصون استطلع "إرم نيوز" آراءهم، على أن اغتيال العاروري جزء من مرحلة جديدة من الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضد حماس بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الحركة يوم 7 أكتوبر.
احتمالات ممكنة
ويرى جاسم محمد رئيس "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، أن "إسرائيل قد تُقدم بعد اغتيال العاروري في لبنان، على تنفيذ عمليات اغتيال في دول أخرى، خاصة تركيا وهي المرشحة الأكبر لأن تكون ساحة لعمليات مماثلة".
وقال في حديث لـ "إرم نيوز" إن "تركيا اتخذت الآن إجراءات احترازية وأمنية لمنع مثل هذا النوع من العمليات، كما أن قطر هي مرشحة لعمليات مماثلة"، رغم إشارته لصعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات للموساد في قطر.
وأشار إلى أن "اغتيال العاروري جزء من السياسة الإسرائيلية في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد قادة حماس في غزة والضفة الغربية".
وأضاف أن "عملية اغتيال العاروري في بيروت هي بدون شك مرحلة جديدة للحرب في غزة، حيث سحبت إسرائيل بعضاً من قوات الاحتياط وهذا يعني أن هناك استراتيجية جديدة للحرب لا تريد أن تتكبد فيها المزيد من الخسائر".
وتابع الخبير في الشؤون الأمنية أن "إسرائيل تعمل خلال المرحلة الجديدة في الحرب لتنفيذ عمليات اغتيال، لتعزز قدرة وقوة الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي الداخلي، وهو أيضاً يؤثر على معنويات حركة حماس ومعنويات الفلسطينيين".
وقال: "أجد أن اغتيال العاروري يمثل منحى جديداً في قواعد الاشتباك، بين حزب الله وإسرائيل، خاصة بعد استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية".
مهمة صعبة وتعقيدات
بدوره يرى المحلل السياسي عبدالرزاق علي، أنه "من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق قادة ومسؤولين في حماس في دول عدة"، مشيراً إلى "جملة من التعقيدات والصعوبات تواجه هذه المهمة".
وقال علي في حديث لـ "إرم نيوز" إنه "لا يستبعد أن تستهدف إسرائيل قيادات أخرى لحماس في لبنان التي هي في حالة شبه حرب مع إسرائيل، وكذلك سوريا.
ولكن استبعد علي أن تذهب إسرائيل بعيداً وتستهدف قادة الجناح السياسي لحماس في دول أخرى كمصر أو قطر أو تركيا.
وأضاف أن "هناك الكثير من التعقيدات التي ستواجه إسرائيل في حالة قيامها بذلك، وبالأخص في هذا الوقت بالذات مع استمرار الحرب في غزة، والمناوشات اليومية في جنوب لبنان، وحتى في الجولان بين حين وآخر".
وتابع: "إسرائيل أعلنت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلانية بأنها ستستهدف جميع قادة حماس أينما وجدوا، وبالأخص من شارك في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، والعاروري كان من بين قيادات حماس القلائل المطلعين مسبقاً على العملية، لهذا كانت هذه الضربة الإسرائيلية متوقعة له في أية لحظة".
وقال إن "عملية الاغتيال هذه تعد ضربة كبيرة لحماس وللمحور الإيراني، وستلقي بظلالها على مسارات الحرب الدائرة في غزة وخارجها، كما في جنوب لبنان والجولان والبحر الأحمر، وربما تتعدى ذلك".
حسابات مختلفة
بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي إياد جودة، أن "لبنان ساحة مواجهة مختلفة بالنسبة لإسرائيل عن بقية الدول الأخرى التي تستضيف عدداً من قادة حركة حماس أو تسمح لهم بدخول أراضيها، مثل تركيا وقطر وماليزيا والجزائر".
وقال جودة لـ"إرم نيوز" إن "لبنان في دائرة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي فإن الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل لاستهداف أحد قادة حماس على أراضيها سيكون أقل من دول ليست في حالة عداء مباشر".
وأضاف: "ما سيحدد قرار الاستمرار في تنفيذ عمليات الاغتيال بحق المسؤولين في حماس بالخارج أمران؛ أولهما الموقف الأمريكي ومدى مساندة واشنطن وإدارة الرئيس جو بايدن للقيام بالمزيد من مثل هذه العملية".
وتابع أن "الأمر الآخر في حسابات إسرائيل عند اتخاذ قرار باستهداف قادة حماس في الخارج متعلق بالتبعات الدبلوماسية التي يمكن أن تواجهها إسرائيل في حال تنفيذ عمليات مماثلة لاغتيال صالح العاروري".
وأوضح أن "قيام إسرائيل بعمليات استهداف لقادة حماس بالخارج سيلحق ضرراً كبيراً بعلاقات إسرائيل بالدول التي تقع الهجمات على أراضيها".
ونوه إلى محاولة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الأردن، وما تبعه من تداعيات كادت تؤدي لانهيار اتفاق السلام بين البلدين.