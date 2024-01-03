بعد اغتيال العاروري.. مخاوف من استهداف المزيد من قادة حماس بالخارج

وقال علي في حديث لـ "إرم نيوز" إنه "لا يستبعد أن تستهدف إسرائيل قيادات أخرى لحماس في لبنان التي هي في حالة شبه حرب مع إسرائيل، وكذلك سوريا.

ولكن استبعد علي أن تذهب إسرائيل بعيداً وتستهدف قادة الجناح السياسي لحماس في دول أخرى كمصر أو قطر أو تركيا.

وأضاف أن "هناك الكثير من التعقيدات التي ستواجه إسرائيل في حالة قيامها بذلك، وبالأخص في هذا الوقت بالذات مع استمرار الحرب في غزة، والمناوشات اليومية في جنوب لبنان، وحتى في الجولان بين حين وآخر".

وتابع: "إسرائيل أعلنت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلانية بأنها ستستهدف جميع قادة حماس أينما وجدوا، وبالأخص من شارك في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، والعاروري كان من بين قيادات حماس القلائل المطلعين مسبقاً على العملية، لهذا كانت هذه الضربة الإسرائيلية متوقعة له في أية لحظة".

وقال إن "عملية الاغتيال هذه تعد ضربة كبيرة لحماس وللمحور الإيراني، وستلقي بظلالها على مسارات الحرب الدائرة في غزة وخارجها، كما في جنوب لبنان والجولان والبحر الأحمر، وربما تتعدى ذلك".

حسابات مختلفة

بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي إياد جودة، أن "لبنان ساحة مواجهة مختلفة بالنسبة لإسرائيل عن بقية الدول الأخرى التي تستضيف عدداً من قادة حركة حماس أو تسمح لهم بدخول أراضيها، مثل تركيا وقطر وماليزيا والجزائر".

وقال جودة لـ"إرم نيوز" إن "لبنان في دائرة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي فإن الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل لاستهداف أحد قادة حماس على أراضيها سيكون أقل من دول ليست في حالة عداء مباشر".

وأضاف: "ما سيحدد قرار الاستمرار في تنفيذ عمليات الاغتيال بحق المسؤولين في حماس بالخارج أمران؛ أولهما الموقف الأمريكي ومدى مساندة واشنطن وإدارة الرئيس جو بايدن للقيام بالمزيد من مثل هذه العملية".