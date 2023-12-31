تقرير: إسرائيل لم تكن مستعدة لهجوم حماس وجيشها تصرف بـ"ارتجال"

أظهر تقرير جديد لصحيفة "ذا نويورك تايمز" الأمريكية، أنه قبل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، لم تكن لدى إسرائيل خطة دفاعية للتعامل مع هجوم كبير ومفاجئ كالذي شنته حماس على إسرائيل صبيحة ذلك اليوم.

وجاءت نتائج التقرير وفقا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين، وروايات شهود عيان، ومقاطع فيديو.

وأفاد التحقيق أن القوات الإسرائيلية لم يكن لديها الاستعداد الكافي، وخطة الرد العسكري المنظم للاستجابة لسيناريو غزو محتمل كالذي قامت به حماس.

فيما يجمع بعض القادة العسكريين الذين التقتهم الصحيفة، على عدم وضع الجيش خططا دفاعية للتصدي لهجوم قوي ومباغت كهذا، بالنظر إلى إنه ليس من عادة الجيش رسم خطط لسيناريوهات مستحيلة الحدوث، في إشارة إلى استبعاد إسرائيل نهائيا قدرة حماس على تنفيذ هجوم كالذي نفذته يوم 7 أكتوبر.