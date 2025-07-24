نائب عباس يرحب بإعلان ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لاقى إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا مقابل هجوم إسرائيلي اعتبر الإجراء "دعما للإرهاب".

ورحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الخميس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبرا أنه "يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي".

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وشكر الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع "إكس" ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها إنه سيعلن في أيلول/سبتمبر رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

كما شكر المملكة العربية السعودية "على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".

في المقابل اعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليڤين أن الخطوة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين "دعم مباشر للإرهاب".

وقال ليڤين إن "قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية وصمة عار ودعم للإرهاب".

وأضاف: "حان الوقت لإحلال السيادة على الضفة الغربية كرد تاريخي عادل على القرار الفرنسي" وفق تعبيره.

وأعلن ماكرون الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

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وقال ماكرون عبر منصتي إكس وانستغرام "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وحتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس".

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.