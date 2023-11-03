حرب غزة تحيل جامعة كاليفورنيا "ساحة خلافات" بين مؤيدي إسرائيل وفلسطين

وأشارت الصحيفة إلى أن حرم جامعة "بيركلي" بات منصة لمختلف أشكال التعبير عن التضامن والآراء المتعلقة بالصراع، إذ انطلقت مسيرة مؤيدة لإسرائيل في الحرم الجامعي.

وعرض الطلاب في تلك المسيرة صور الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، تضمنت صورًا لأكثر من 200 رهينة، وارتدى الطلاب قمصانًا بيضاء وزرقاء (ألوان العلم الإسرائيلي)، مسلطة الضوء على التحديات التي يواجهها الطلاب الذين يدعمون إسرائيل، ويشعرون بالاستهداف أو التخويف في الحرم الجامعي المؤيد للفلسطينيين في الغالب.

وخلال مظاهرة هي الثانية التي تنظمها الجمعيات اليهودية في الجامعة منذ بداية الصراع، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، نشبت خلافات مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، وأغلبهم في الحرم الجامعي.

وتسود التوترات والاحتكاكات بين المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إذ انطلقت كذلك مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين، ردد المشاركون فيها شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو ما يعتبره البعض دعوة لتدمير إسرائيل.

وحاول متظاهران مؤيدان للفلسطينيين الاستيلاء على العلم الإسرائيلي من يد طالب يهودي، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الحادث الذي انتهى بتبادل الضربات بعبوات معدنية.