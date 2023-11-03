حرب غزة تحيل جامعة كاليفورنيا "ساحة خلافات" بين مؤيدي إسرائيل وفلسطين
ألقت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بظلالها على جامعة كاليفورنيا في بيركلي، التي يشهد الحرم الجامعي فيها نشاطًا مكثفًا وآراء متضاربة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الصراع.
ويسلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على أوفير جوتيلزون، وهو رجل أعمال من وادي السيليكون من أصل إسرائيلي، الذي قام بتنظيم مظاهرات وسخّر جهوده لمساعدة جنود الاحتياط.
وأشارت الصحيفة إلى أن حرم جامعة "بيركلي" بات منصة لمختلف أشكال التعبير عن التضامن والآراء المتعلقة بالصراع، إذ انطلقت مسيرة مؤيدة لإسرائيل في الحرم الجامعي.
وعرض الطلاب في تلك المسيرة صور الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، تضمنت صورًا لأكثر من 200 رهينة، وارتدى الطلاب قمصانًا بيضاء وزرقاء (ألوان العلم الإسرائيلي)، مسلطة الضوء على التحديات التي يواجهها الطلاب الذين يدعمون إسرائيل، ويشعرون بالاستهداف أو التخويف في الحرم الجامعي المؤيد للفلسطينيين في الغالب.
وخلال مظاهرة هي الثانية التي تنظمها الجمعيات اليهودية في الجامعة منذ بداية الصراع، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، نشبت خلافات مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، وأغلبهم في الحرم الجامعي.
وتسود التوترات والاحتكاكات بين المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إذ انطلقت كذلك مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين، ردد المشاركون فيها شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو ما يعتبره البعض دعوة لتدمير إسرائيل.
وحاول متظاهران مؤيدان للفلسطينيين الاستيلاء على العلم الإسرائيلي من يد طالب يهودي، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الحادث الذي انتهى بتبادل الضربات بعبوات معدنية.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، لم يظهر المعارضون في قاعة سبرول في جامعة كاليفورنيا، وفي السماء فوق "بيركلي"، رأينا ما هو غير محتمل: طائرة تحمل لافتة حمراء مكتوبا عليها بأحرف كبيرة: "بيركلي تقف مع إسرائيل".
وختمت الصحيفة أن الحرم الجامعي أصبح ساحة معركة لوجهات نظر مختلفة، مع اتهامات بمعاداة السامية وكراهية الإسلام، والخلافات المحيطة بالمتحدثين الضيوف، والمخاوف بشأن حرية التعبير.
ولفتت إلى الديناميكيات المعقدة في بيركلي، وهو المكان المعروف تاريخياً بالتزامه بحرية التعبير، لكنه يتصارع الآن مع تحديات الموازنة بين وجهات النظر المختلفة حول الصراع بين إسرائيل وحماس.