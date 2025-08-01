عقب زيارة ويتكوف.. عشرات القتلى والمصابين من طالبي المساعدات في غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، قرب مراكز توزيع المساعدات شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد زيارة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مركز تابع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" جنوبي القطاع.

ووثق "إرم نيوز" مقتل 26 فلسطينيًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال محاولتهم الحصول على المساعدات قرب منفذ "زيكيم" شمالي قطاع غزة، وقرب مراكز توزيع المساعدات جنوبي القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم الجمعة إلى 40 قتيلا فلسطينيًا، بعد استهداف مناطق جنوبي ووسط قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه تم انتشال جثامين 13 فلسطينيًا من المناطق الشرقية لمدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق.

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وقال في تصريح صحفي: "لا تزال العشرات من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع، إذ تعجز طواقمنا عن الوصول إليهم بسبب خطورة الوضع في تلك المناطق".

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة، ومن المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، بعد توغله في هذه المناطق منذ نحو شهر.

ورصد الفلسطينيون دمارًا كبيرًا في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، خاصة منطقة المنصورة وشارع بغداد، إضافة لتجريف مقبرة رئيسة كان يستخدمها سكان المنطقة لدفن موتاهم.

وكان ويتكوف زار مركزًا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صباح الجمعة، وقال إن الهدف من زيارة غزة هو تزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني وصياغة خطة لإيصال المساعدات.

وأضاف: "قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف.. التقيت والسفير الأمريكي بتل أبيب بتوجيه من الرئيس ترامب مسؤولين إسرائيليين لبحث الوضع الإنساني في غزة".