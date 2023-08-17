الرسالة الفرنسية إلى النواب اللبنانيين.. لعب في الوقت الضائع

توالت ردود الفعل على الرسالة الخطية، التي وزعتها السفارة الفرنسية في بيروت على النواب المستقلين والكتل النيابية، تحضيرا لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الشهر المقبل إلى لبنان.

وتطرح الرسالة أسئلة تتمحور حول الأجندة، التي يفترض أن يعمل بموجبها رئيس الجمهورية المقبل، وحول المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، وطلبت الإجابة خطيا من جانب الكتل والنواب قبل نهاية أيلول المقبل.

وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ"إرم نيوز". إن رسالة لودريان إلى 38 نائبا وكتلة نيابية، تدل على أن ليس في جعبته، كما ليس لدى العاصمة الفرنسية، أي تصور جاهز لحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان".

ولاحظت المصادر أن لودريان بدا أنه "يتعامل باستسهال مع الوضع اللبناني ولدرجة عدم الاهتمام"، مشيرة أن منصبه الجديد كرئيس للوكالة الفرنسية لتطوير منطقة العلا في المملكة العربية السعودية، أصبح شغله الشاغل".

ولفتت المصادر السياسية أن "لودريان" شخصيا فقد الأمل ومنذ زمن بالوضع اللبناني، ولا يرى أي تطورات إيجابية ممكنة وقريبة في لبنان".

وذكرت بتصريحات له في هذا المعنى، وصفت بالقاسية في حينه بحق القيادات السياسية اللبنانية.

وبحسب المصادر، فإن "لودريان" كان يبدي "نوعا من اليأس، حيال إمكانية حل الأزمات اللبنانية المختلفة، من أزمة الشغور على المستويات المختلفة، إلى أزمة التعايش بين المكونات اللبنانية وأزمة حزب الله وأزمة العلاقات مع العالم العربي".

كما لقيت الرسالة الفرنسية انتقادات واسعة، لا سيما في أوساط الكتل المسيحية، وطرحت الأسئلة عن مصير طاولة الحوار المقترحة بين القوى السياسية.

وقال النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان "أثارت هذه الرسالة استغرابي، ففرنسا بلد صديق تربطه بلبنان علاقات تاريخية، وهي دولة عريقة بممارساتها الدستورية وباحترامها للقواعد الديبلوماسية ولأصول التعاطي".

وأضاف: "لكن هذه الرسالة تشكل اليوم سابقة من نوعها وتتعارض مع أبسط القواعد على مختلف الصعد، وتتعارض مبدأ السيادة الوطنية..".

ومن جهته، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في معرض تعليقه على الرسالة الفرنسية، إن "ما من دول كثيرة مهتمة بلبنان، لذلك لسنا بوارد التهجم على أحد، ولكن بالشكل لم تكن الرسالة الفرنسية موفقة من دون شك".

هذا وحدد واحد وثلاثون نائبا معارضا "الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة"، وأعلنوا في بيان مشترك أنه "آن الأوان للحسم ولم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت، أو إلى ترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله".

وأكد النواب على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس،" في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة".

وإذ رحب بيان النواب بمساعي الموفد الرئاسي الفرنسي، أشار إلى عدم جدوى أي صيغة تحاور مع حزب الله وحلفائه، محذرا من فرض رئيس للجمهورية " يشكل امتدادا لحزب الله".