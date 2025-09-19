طالبان تطلق سراح زوجين بريطانيين بوساطة قطرية

قال مسؤول مطلع اليوم الجمعة إن حركة طالبان في أفغانستان أطلقت سراح زوجين بريطانيين كانت قد احتجزتهما في فبراير ونُقلا جوا إلى الدوحة بعد وساطة قطرية، بحسب رويترز.

وكان الزوجان البريطانيان المسنّان، بيتر وباربي رينولد، محتجزين منذ أشهر في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على عملية الإفراج اليوم الجمعة، فيما أكّدت طالبان إطلاق سراحهما.

وقال المسؤول "أُُطلق سراح الزوجين البريطانيين باربي وبيتر رينولدز بسلام من الاحتجاز في أفغانستان بعد وساطة قادتها قطر"، مضيفا أن السلطات القطرية كانت "على تواصل مع السلطات الأفغانية لأشهر عدة، وعملت بتنسيق وثيق مع الحكومة البريطانية وعائلة الزوجين لتأمين إطلاق سراحهما".

ومن جهتها، قالت الخارجية البريطانية تعليقا على إطلاق سراح الزوجين: "نشعر بالارتياح لسماع أن بيتر وباربي رينولدز لم يعودا محتجزين في أفغانستان"، بحسب رويترز.

وأضافت الوزارة: "ممتنون لقطر للدور الذي لعبته في إطلاق سراح الزوجين البريطانيين في أفغانستان".