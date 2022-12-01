الصدر يطلق حملة لمناهضة "المثلية"
أطلق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، حملة لجمع تواقيع مليونية لمناهضة المثلية الجنسية.
وذكر بيان لمكتب الصدر، أن زعيم التيار الصدري أوعز بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية في صلاة الجمعة لمناهضة "مجتمع الميم".
كما نشر المكتب الخاص للصدر، ورقة جمع التواقيع المليونية لمناهضة مجتمع "الميم" باللغتين العربية والإنجليزية.
وجاء في البيان "أنذر نفسي من أجل مناهضة الشذوذ الجنسي أو المجتمع الميمي بالطرق الأخلاقية والسلمية والدينية، ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبرت عليها البشرية، وأتعهد بعدم استعمال العنف بشتى أنواعه ضدهم بهدف توعيتهم وهدايتهم وعدم انجرارهم للشهوات المحرمة والحرية الشهوية والفوضوية، وأطالب بإلغاء سن قانون المثلية لكي لا يكون بابا لتعميم البلاء".
وقال الصدر في تغريدة له، أمس الأربعاء،: "دعوة للبشرية عامة..أحبتي.. ليس الواعز الديني والعقائدي هو الوحيد الذي يستدعي ما سأقول، بل هو واعز إنساني وأخلاقي وحفظا للبشرية من الضياع والاندثار".
وبين أنه على "الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة (مجتمع الميم) لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك.. ومن خلال إظهار امتعاضهم من أفعالهم وقوانينهم بما يليق أخلاقيا ومداراتهم وعلاجهم طبيا ونفسيا وبصورة منظمة وموحدة لكي لا يستطيعوا نشر الرذيلة والفاحشة وضياع الأخلاق والبشرية وضياع التناسل المباح".