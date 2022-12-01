الصدر يطلق حملة لمناهضة "المثلية"

كما نشر المكتب الخاص للصدر، ورقة جمع التواقيع المليونية لمناهضة مجتمع "الميم" باللغتين العربية والإنجليزية.

وجاء في البيان "أنذر نفسي من أجل مناهضة الشذوذ الجنسي أو المجتمع الميمي بالطرق الأخلاقية والسلمية والدينية، ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبرت عليها البشرية، وأتعهد بعدم استعمال العنف بشتى أنواعه ضدهم بهدف توعيتهم وهدايتهم وعدم انجرارهم للشهوات المحرمة والحرية الشهوية والفوضوية، وأطالب بإلغاء سن قانون المثلية لكي لا يكون بابا لتعميم البلاء".

وقال الصدر في تغريدة له، أمس الأربعاء،: "دعوة للبشرية عامة..أحبتي.. ليس الواعز الديني والعقائدي هو الوحيد الذي يستدعي ما سأقول، بل هو واعز إنساني وأخلاقي وحفظا للبشرية من الضياع والاندثار".