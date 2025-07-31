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العالم العربي

بعد الشيباني.. وزير الدفاع السوري يصل موسكو

بعد الشيباني.. وزير الدفاع السوري يصل موسكو
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 11:10 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حيث يلتقي نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لبحث العديد من القضايا المشتركة.

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ويتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه الشيباني، إن موسكو تأمل في أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول العربية في موسكو في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قال الشيباني، إن دمشق حريصة على الحصول على دعم موسكو في بناء سوريا موحدة.

وأبلغ الشيباني نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو بأن حكومة بلاده الجديدة في دمشق تريد إقامة "العلاقات الصحيحة" مع روسيا الحليف الوثيق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال الشيباني للافروف في مؤتمر صحفي مشترك "هناك فرص عديدة لسوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار".

ووصل الشرع إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن أطاحت فصائل المعارضة تحت قيادته بحليف روسيا القديم، بشار الأسد، من السلطة.

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