السودان.. غارات جوية متقطعة رغم هدنة العيد

استمر تحليق طائرات "لانتنوف" فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، وهو اليوم الثامن للمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط دوي متقطع للغارات الجوية ومضادات الطيران، على الرغم من الهدنة التي أعلنها الطرفان في أول أيام العيد لمدة ثلاثة أيام.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الجيش نفذ صباح السبت، غارات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة "صالحة" جنوب أم درمان، وأخرى في منطقة "طيبة الحسناب" جنوب الخرطوم، كما سمع مواطنون في غرب أم درمان دوي انفجارات متقطعة.

اقتحام سجن الهدى

ومساء الجمعة، هاجمت قوى مسلحة سجن الهدى شمال مدينة أم درمان، واشتبكت مع الحراسات قبل أن تقوم بإطلاق سراح المساجين، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع حول مسؤولية اقتحام السجن الذي يعد أحد أكبر السجون في العاصمة الخرطوم.