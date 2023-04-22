السودان.. غارات جوية متقطعة رغم هدنة العيد
استمر تحليق طائرات "لانتنوف" فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، وهو اليوم الثامن للمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط دوي متقطع للغارات الجوية ومضادات الطيران، على الرغم من الهدنة التي أعلنها الطرفان في أول أيام العيد لمدة ثلاثة أيام.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الجيش نفذ صباح السبت، غارات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة "صالحة" جنوب أم درمان، وأخرى في منطقة "طيبة الحسناب" جنوب الخرطوم، كما سمع مواطنون في غرب أم درمان دوي انفجارات متقطعة.
اقتحام سجن الهدى
ومساء الجمعة، هاجمت قوى مسلحة سجن الهدى شمال مدينة أم درمان، واشتبكت مع الحراسات قبل أن تقوم بإطلاق سراح المساجين، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع حول مسؤولية اقتحام السجن الذي يعد أحد أكبر السجون في العاصمة الخرطوم.
وقال الجيش على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "قوة من المتمردين هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من جهتها نفت قوات الدعم السريع، الحديث عن اقتحام قواتها لسجن الهدى وإطلاق سراح السجناء، وقالت إن "الانقلابيين وأعوانهم نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة"، مشيرة إلى أنها سبقت ونبهت لعمليات توزيع زي القوات على عناصر من النظام القديم، لتنفيذ أعمال إجرامية والصاق التهمة في الدعم السريع".
فتح المطارات
وتماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأطراف، قالت قوات الدعم السريع، إنها "مستعدة لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".
وأكدت في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان.
وأعلنت عدة دول عن مساع لإجلاء رعاياها من الخرطوم، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق أفريقيا تحسّبًا لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.
لكن المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قال إنه "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأمريكية إجلاء منسّقا".