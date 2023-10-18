"قصف نفسي متبادل".. سلاح في الحروب الفلسطينية الإسرائيلية

قصف واسع النطاق، تحاول إسرائيل عبره "ترميم" نفسيات جنودها، ورمي الرعب في الطرف الآخر، وبالتوازي تسعى إلى استخدام قصف من نوع آخر عبر دعايتها المكررة في تحميل العدو مسؤولية كل فعل ينظر إليه دوليًّا على أنه "جريمة حرب"، ومن ذلك استخدام مصطلح "الدروع البشرية" واتهام الفصائل الفلسطينية بأنها "تستخدم المدنيين" دروعًا، وبالتالي فهي المسؤولة عن مقتلهم، وليس الجيش الذي كان يقصف أماكن "يختبئ" فيها أفراد تلك التنظيمات.

كان ذلك ما سعى إليه الجيش الإسرائيلي في أوضح مثال راهن عندما قصف مستشفى الأهلي المعمداني، واتهم حركة الجهاد بالمسؤولية عن ذلك.

وفي المقابل تسعى الفصائل الفلسطينية إلى بث دعاية تعزز صورتها من كيان قادر على الصمود وفرض تنازلات على العدو، إلى إلحاق الهزيمة به.

وسط ذلك القصف الصاروخي، والنفسي، يستخدم الطرفان الصور والمعلومات التي تتحدث عن إلحاق أكبر أذى بالطرف الآخر.

حماس ذكرت منذ بداية عمليتها أنها أسرت وقتلت أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين، كذلك فعلت إسرائيل وهي تتحدث عن مقتل عدد كبير من أفراد الحركة.