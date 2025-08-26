مصدر إسرائيلي: نتنياهو يشترط ضمانات أمريكية قبل أي صفقة مع حماس

أكدت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لإيجاد صيغة تفاوضية مقبولة لدى كل من إسرائيل وحركة حماس والوسطاء، في إطار الاتصالات السرية المتعلقة بإطلاق سراح جميع المختطفين.

وذكرت قناة "i24NEWS"العبرية نقلاً عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير لا يستبعد إمكانية التوصل إلى صفقة متدرجة، لكنه يشترط ضمانات أمريكية بأن إطار المفاوضات سيغطي إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية، دون الاكتفاء باتفاق جزئي.

وقال المصدر، إن الطريق نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة لا يزال طويلاً، حيث تصر إسرائيل على نزع سلاح حماس وإنشاء حكومة جديدة لا تعتمد على السلطة الفلسطينية. ويتطلب ذلك إشراك منظمات دولية وقوات متعددة الجنسيات لضمان عدم سيطرة حماس على المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الحرب لن تنتهي إلا بعد إنهاء وجود حماس في القطاع، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف.