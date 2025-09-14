"قسد" تتهم حكومة دمشق بدعم هجوم على مواقعها في دير الزور

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها تعرضت لـ"هجوم مسلح مدعوم من حكومة دمشق" على مواقعها في ريف دير الزور، شرقي سوريا، وحمّلت الحكومة "المسؤولية الكاملة" عنه.

وقالت "قسد"، في بيان، إن قواتها المتمركزة على ضفة نهر الفرات بالقرب من جسر العشارة في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي تعرضت عند التاسعة من صباح اليوم الأحد، "لهجوم مباشر من قبل مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة دمشق، أثناء قيام الأخيرة بتأمين عبور مجموعات من المهرّبين عبر النهر".

وأضافت أن القوات باشرت "باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة للتعامل مع الهجوم"، مشيرة إلى أن التطورات ما زالت مستمرة.

وأكدت "قسد" في البيان حرصها على حماية أمن واستقرار مناطقها، وحمّلت حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن الاستهداف، وقالت إن عناصر الحكومة يوفرون الغطاء لعمليات التهريب التي تقوّض استقرار المنطقة.













