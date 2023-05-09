وزيرا خارجية تركيا وسوريا يجتمعان في موسكو

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها سيعقد، غدًا الأربعاء، في موسكو، أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضا وزيرا خارجية روسيا وإيران سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

ويعد هذا الإعلان بمثابة دفعة دبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان قبل بضعة أيام على انتخابات عامة، الأحد، تمثل أصعب تحدٍ له منذ توليه السلطة قبل 21 عاما.

ودعم أردوغان في بداية النزاع جهود المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، واحتفظ بتواجد عسكري في مناطق شمالية من البلاد التي تمزقها الحرب، ما أغضب دمشق، لكنه عاد عن هذا المسار بعد أن غرقت تركيا في أزمة اقتصادية قبل عامين.