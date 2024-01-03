ميلر: تصريحات بن غفير وسموتريتش عن غزة "تحريضية وغير مسؤولة"

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

واعتبر ميلر، في بيان للخارجية الأمريكية، أن تصريحات بن غفير وسموتريتش "تحريضية وغير مسؤولة".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أبلغتنا مراراً أن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".

وشدّد ميلر على أن الولايات المتحدة تعتبر "غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها وعدم وجود جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل".

وختم ميلر بالقول: "هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه، لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، والمنطقة المحيطة، والعالم".