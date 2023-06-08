لحظة تفجير منزل الفلسطيني إسلام الفروخ في رام الله‎‎ (فيديو)

فجر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في رام الله، منزل الفلسطيني إسلام الفروخ، منفذ عملية "القدس المزدوجة".

وكان الجيش الإسرائيلي داهم مدينة رام الله ليلة أمس، مدعوما بآليات ووحدات عسكرية كبيرة، وأحكم على إغلاق البلدة القديمة في رام الله ،"رام الله التحتى"، بعد اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، إثر تصدي الفلسطينيين للجيش، في محاولة لمنعه من الوصول لمنزل الفروخ.

وأبقى الجيش الإسرائيلي على محاصرة المنطقة حتى فجر الخميس، وانسحب بعد أن نفذ عملية الهدم مستخدماً آلية التفجير بالديناميت.

وكان المعتقل المقدسي إسلام الفروخ نفذ عملية تفجير مزدوجة في القدس الغربية العام الماضي، أدت إلى مقتل شخصين وعدد من الجرحى.