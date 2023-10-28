تمثال "المرأة العارية" يشعل الجدل في البرلمان الجزائري

عاد الجدل مجدداً وسط السياسيين والمجتمع المدني من جهة والسلطات الجزائرية ، بخصوص تمثال تاريخي وسط مدينة سطيف بين من يطالب باحالته الى المتحف بسبب "خدشه الحياء" وتمسك الجهات الرسمية بالاحتفاظ به.

واحتدم النقاش خلال الساعات القليلة الماضية بين أعضاء البرلمان الجزائري حول ما يعرف بتمثال "المرأة العارية" حيث اقترحوا ضرورة تغيير مكانه نظراً لموقعه القريب من المسجد العتيق، ودعوا إلى نقله إلى المتحف واستبداله بمعلم تاريخي يليق بولاية سطيف التاريخية.

وأنهت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي الجدل معلنة رفضها تحويل مكان المعلم التاريخي الشهير، معللة ذلك بكونه "مصنف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المحمية".