مظاهرات حاشدة قرب منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة الأسرى (فيديو وصور)

خرجت مسيرات حاشدة السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا، ونظمت مظاهرات في عدة مواقع، تركزت أبرزها قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بعد إجلاء عائلات المختطفين قسرًا من المكان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": اندلعت الاحتجاجات مساء السبت في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المظاهرات الرئيسية في ساحة هاتوفيم بتل أبيب وساحة باريس بالقدس.

وفي القدس، انطلق نحو ألف متظاهر في مسيرة باتجاه منزل رئيس الوزراء، ووصلوا إلى مسافة نحو 300 متر من المنزل قبل أن تمنعهم الشرطة من التقدم، حيث نصبت حواجز أمنية.

كما تجمع مئات من المتظاهرين في فعالية خاصة بمناسبة رأس السنة العبرية الثاني للأسرى، ودعوا رؤساء الدول إلى "عدم بدء عام جديد مع شعب إسرائيل الأسير في غزة" وفق تعبيرهم.

وفي كفار سابا، نظم نشطاء مسيرة تحت عنوان "زيارة المخطوفين والمختطفين"، تخللتها دقيقة صمت حدادًا على أرواح الجنود القتلى.

وتستمر الاحتجاجات عند مفترقات مختلفة في الجليل والوسط، ضمن الدعوة العامة لمواصلة الضغط على الحكومة لإعادة المختطفين إلى ديارهم.