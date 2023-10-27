مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمناطق في خان يونس

قتل 10 فلسطينيين، من بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على منازل في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء "وفا"، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خان يونس، ما أسفر عن 5 قتلى وعدد من الإصابات.