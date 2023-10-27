مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمناطق في خان يونس
قتل 10 فلسطينيين، من بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على منازل في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء "وفا"، اليوم الجمعة.
وقالت الوكالة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خان يونس، ما أسفر عن 5 قتلى وعدد من الإصابات.
وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت كذلك منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح، كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ما أسفر عن قتيل وعدد من الإصابات.
وتسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل و2000 امرأة، وأكثر من 18500 جريح، فيما تم الإبلاغ عن فقدان نحو 2000 شخص تحت الأنقاض في جميع محافظات القطاع.