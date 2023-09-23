العراق.. الكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني إلى روسيا

وبين وزير الخارجية العراقي أن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية، مع إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

وأضاف البيان أن "وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تطلع روسيا لزيارة السوداني إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى روسيا ستكون مهمة جداً، خصوصاً أنها لن تكون بروتوكولية فقط، بل ستكون زيارة اتفاقات وشراكة مهمة بين البلدين".