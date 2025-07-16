الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث السويداء

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق" الأربعاء إزاء الاشتباكات في سوريا، داعيًا "الأطراف كافة" إلى حماية المدنيين "بلا أيّ تمييز".

كما دعا التكتّل في بيانه إلى "احترام" سيادة سوريا "في ظلّ تزايد الضربات الإسرائيلية للأراضي السورية"، بحسب "فرانس برس".

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو على خلفية عملية خطف.

ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية بهدف فض الاشتباكات، وانتشرت الثلاثاء في مدينة السويداء، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان وفصائل درزية، اتهموا القوات بالتدخل إلى جانب البدو ضد المسلحين الدروز.

وذكر المرصد أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا ارتفع إلى 248 قتيلًا.