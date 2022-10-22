الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في قلقيلية بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب إن "الشاب رابي عرفة البالغ من العمر 32 عاماً استشهد متأثراً بجراحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب مدينة قلقيلية".

وأكدت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن الشاب أصيب برصاصة في الرأس، ووصل إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي بمدينة قلقيلية، حيث وصفت حالته بالحرجة جداً.

وأضافت الصحة أن "مرافقي الشاب أفادوا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم 109، الواقع قرب بلدة النبي إلياس، جنوب شرق قلقيلية".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها "جريمة إعدام الشهيد رابي عرفة رابي".

وفي تصريح مقتضب صادر عنها حملت الخارجة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات عملية إعدام الشاب الفلسطيني في مدينة قلقيلية.

وتشهد المدن الفلسطينية تصعيداً متواصلاً للأحداث منذ عدة أسابيع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره المشدد لمدينة نابلس، في محاولة منها لمنع عمليات إطلاق النار التي ينفذها مسلحون تابعون لمجموعة (عرين الأسود).

وأمس الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر المحلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة فتى ومتضامن أجنبي بجروح والعشرات بالاختناق.

