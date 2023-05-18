أهالي ضحايا مرفأ بيروت يشعلون الإطارات عند قصر العدل

أقدم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت على إضرام النار في الإطارات، ثم رميها إلى ما وراء أسوار قصر العدل في بيروت.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على عرقلة التحقيق في القضية، على حد تعبيرهم، وعلى عدم تحقيق العدالة بعد نحو ثلاث سنوات من تفجير المرفأ.