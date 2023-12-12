واشنطن: الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة "مزعجة للغاية"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة "تبعث على الانزعاج بشكل بالغ".

وبثت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، لقطات لرجال جردهم الجيش الإسرائيلي من ملابسهم باستثناء تلك الداخلية؛ ما تسبب بحالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في تصريحات صحافية، إن "أمريكا تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء"، مشيرة إلى أن إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن "ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي".