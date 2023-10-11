إثر أحداث غزة.. معارضون لبنانيون ينتقدون تفرد حزب الله في قرارات الحرب
أحدثت التطورات الأخيرة المتصلة بأحداث غزة، مخاوف واسعة من انخراط "حزب الله" فيها من بوابة الجنوب، فيما لا تزال مآسي "عدوان تموز" الإسرائيلي، عام 2006، ماثلة في الأذهان.
وانتقدت قوى لبنانية معارِضة تفرد حزب الله في قرارات الحرب، رافضةً استخدام لبنان كمنطلق للأعمال الحربية بين إسرائيل وحماس.
وكتب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، تعليقا على عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، على منصة "إكس": "بقدر ما ندعم المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على أرض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب أي طرف غير لبناني كمنطلق لأعمال حربية، لا للعودة إلى زمن فتح لاند".
و"فتح لاند" مصطلح رافق عمليات المقاومة الفلسطينية، التي شرع عملها" اتفاق القاهرة" عام 1969، انطلاقا من جنوب لبنان.
أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فاعتبر أن كل الحسابات التي تجرى الآن "ليست لبنانية وإنما حسابات كبيرة واستراتيجية على مستوى الشرق الأوسط، مركزها إيران".
وقال في حديث تلفزيوني إن حزب الله "ليس هو من يتصرف ، وإنما هو يشكل واحدة من كتائب أو فصائل المقاومة المرتبطة بشكل مباشر بإيران، وهي من تتخذ القرارات بكل ما له شأن بهذه الفصائل".
وانتقد جعجع ما وصفه بالغياب الكبير للحكومة اللبنانية، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتجنيب لبنان "الدخول في هذا الأتون".
وتساءل: "هل يمكن لأحد أن يتخيل المأساة التي ستقع؟" وقال "إذا كسر زجاج واحد في بيت في الجنوب، من سيقوم بإصلاح الضرر.. في السابق كانت تهب الدول جمعاء لمساعدتنا، أما اليوم فليس هناك من دولة تريد القيام بذلك".
ومن جهته، قال حزب الكتائب اللبناني إن "استعمال الأراضي اللبنانية وربطها بالساحة الفلسطينية مرفوض جملة وتفصيلا".
وأضاف في بيان لمكتبه السياسي أنه "لا يستطيع أن يتكلم حزب الله أو أي من الفصائل الفلسطينية باسم لبنان حربا كان أم سلما، لأن هذا القرار تملكه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها".
وحذر من أن أية "خطوة متهورة، سترتب تبعات، لا يجب أن يتحملها لبنان، خصوصا في وضعه الحالي، حيث طال الانهيار كل القطاعات والمؤسسات".