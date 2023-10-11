إثر أحداث غزة.. معارضون لبنانيون ينتقدون تفرد حزب الله في قرارات الحرب

أحدثت التطورات الأخيرة المتصلة بأحداث غزة، مخاوف واسعة من انخراط "حزب الله" فيها من بوابة الجنوب، فيما لا تزال مآسي "عدوان تموز" الإسرائيلي، عام 2006، ماثلة في الأذهان.

وانتقدت قوى لبنانية معارِضة تفرد حزب الله في قرارات الحرب، رافضةً استخدام لبنان كمنطلق للأعمال الحربية بين إسرائيل وحماس.

وكتب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، تعليقا على عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، على منصة "إكس": "بقدر ما ندعم المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على أرض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب أي طرف غير لبناني كمنطلق لأعمال حربية، لا للعودة إلى زمن فتح لاند".