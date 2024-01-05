بعد الكونغو الديمقراطية.. إسرائيل تبحث مع روندا وتشاد استيعاب الغزيين

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مفاوضات يجريها جهاز الموساد ووزارة الخارجية، مع رواندا وتشاد؛ لإقناعهما باستيعاب عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة، ممن سيختارون الهجرة طوعًا.

وتترك مسألة تهجير الفلسطينيين التي يُخطَّط لها في إسرائيل من وراء الكواليس، علامات استفهام أمام المزاعم الإسرائيلية بأنها لا تعتزم احتلال القطاع عقب الحرب، ولا تنوي ترحيل السكان.

وكانت صحيفة "زِمان يسرائيل" قد أشارت، في الساعات الـ 48 الأخيرة، إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين الدول الأفريقية التي وافقت على استيعاب جزء من السكان الغزيين.

وألمحت إلى وجود إستراتيجية إسرائيلية، غير معلنة، ترنو إلى تحويل القطاع إلى جحيم، وإقليم غير قابل للسُكنى، ما سيدفع السكان للهجرة طوعًا.