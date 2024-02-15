بصاروخ يحمل 6 شفرات.. هكذا استهدفت أمريكا قياديًا في حزب الله العراقي

قال مسؤولون دفاعيون، إن البنتاغون قتل أبو بكر السعدي أحد قادة ميليشيات حزب الله العراقي، باستخدام صاروخ "جينسو"، ذي الشفرات الست، الذي يعمل على تمزيق هدفه، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وكان السعدي قُتل في هجوم استهدف سيارته، الأسبوع الماضي، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "تم تصميم صاروخ جينسو، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم قنبلة النينجا، لإسقاط أكثر من 100 رطل من المعدن عبر أسطح السيارات والمباني لقتل الهدف دون الإضرار بالأفراد والممتلكات القريبة".

وبدلاً من أن ينفجر، فإن هذا الصاروخ يحتوي على سكاكين متداخلة تخرج من مقدمته لحظة الاصطدام.

ومن غير الواضح عدد المرات التي استخدم فيها البنتاغون هذا السلاح، لكنه يستخدم عادةً ضد أفراد بارزين في المناطق التي يؤدي استهدافهم فيها إلى مقتل المارة.

ويقول بعض مسؤولي الدفاع الأمريكيين إنهم يعتقدون أن "السعدي ربما كان في جزء مزدحم من العاصمة العراقية لأنه اعتقد أنه أكثر أمانًا بين هذا العدد الكبير من المدنيين".