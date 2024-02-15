بصاروخ يحمل 6 شفرات.. هكذا استهدفت أمريكا قياديًا في حزب الله العراقي
قال مسؤولون دفاعيون، إن البنتاغون قتل أبو بكر السعدي أحد قادة ميليشيات حزب الله العراقي، باستخدام صاروخ "جينسو"، ذي الشفرات الست، الذي يعمل على تمزيق هدفه، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وكان السعدي قُتل في هجوم استهدف سيارته، الأسبوع الماضي، وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "تم تصميم صاروخ جينسو، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم قنبلة النينجا، لإسقاط أكثر من 100 رطل من المعدن عبر أسطح السيارات والمباني لقتل الهدف دون الإضرار بالأفراد والممتلكات القريبة".
وبدلاً من أن ينفجر، فإن هذا الصاروخ يحتوي على سكاكين متداخلة تخرج من مقدمته لحظة الاصطدام.
ومن غير الواضح عدد المرات التي استخدم فيها البنتاغون هذا السلاح، لكنه يستخدم عادةً ضد أفراد بارزين في المناطق التي يؤدي استهدافهم فيها إلى مقتل المارة.
ويقول بعض مسؤولي الدفاع الأمريكيين إنهم يعتقدون أن "السعدي ربما كان في جزء مزدحم من العاصمة العراقية لأنه اعتقد أنه أكثر أمانًا بين هذا العدد الكبير من المدنيين".
ويُعتقد بأن الولايات المتحدة استخدمت هذا السلاح، أو الجيل السابق المسمّى "هيلفاير"، لاستهداف كل من القيادي في تنظيم القاعدة أحمد حسن "أبو خير المصري"، في سوريا، العام 2017، وجمال البدوي، في العام 2019، المتهم بالمساعدة في التخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" العام 2000 بميناء في اليمن، وأخيرًا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في 2022.
ورغم أن واشنطن وبغداد بدأتا، الشهر الماضي، محادثات رسمية تهدف إلى إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لاستكمالها.
وحتى لو انتهى التحالف، فقد تبقى القوات الأمريكية كجزء من ترتيب ثنائي جديد.
وهذا ما يُرجح، بحسب التقرير، حرص الولايات المتحدة على تجنب تصعيد التوترات مع بغداد، من خلال استخدام صاروخ عالي الدقة مصمم لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.