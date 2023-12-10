رغم "الترحيب والارتياح".. مخاوف إسرائيلية من الفيتو الأمريكي "الأخير"

نتنياهو يُثمِّن

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو، خلال الساعات الـ 24 الماضية، أن استخدام الفيتو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية خطوة صحيحة، لأنه من غير الممكن تأييد فكرة تصفية حماس، وفي الوقت ذاته الدعوة لوقف إطلاق النار".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يثمن بشدة الموقف الأمريكي الصحيح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه "على الدول الأخرى أن تدرك أنه من غير الممكن تأييد تصفية حماس، وفي الوقت ذاته الدعوة إلى وقف الحرب، لأن هذا الأمر يحول دون تصفية حماس".

وأردف أن إسرائيل "ستواصل الحرب المبرَرة من أجل تصفية حماس وتحقيق باقي أهداف الحرب"، على حد قوله لموقع "سروغيم" الإخباري.

ووجَّه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونقل عنه الموقع: "أشكر الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن على الوقوف الراسخ إلى جانبنا في هذا اليوم أيضًا".

وأضاف أن القليل من الضوء بدَّد الكثير من الظلام، "إنه من المفزع أن تُطلق حماس الصواريخ على غوش دان من قلب المراكز السكنية في جنوب غزة، بينما تنشغل الأمم المتحدة بموضوع منفصل عن الواقع، بشأن القرار المُشوَّه والمُوجَّه للجهة غير الصحيحة، والذي حتى لا يُدين حماس".

وقال أيضًا: "إن وقف إطلاق النار سيحدث فقط حين نعيد المخطوفين ونُبيد حماس"، على حد قوله.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ "الانحياز لصالح حماس"، بعد أن قرر الأخير تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وهي المادة التي لم تُستخدم منذ عام 1989.