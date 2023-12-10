رغم "الترحيب والارتياح".. مخاوف إسرائيلية من الفيتو الأمريكي "الأخير"
تسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، لحق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ضد مشروع قرار، يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في خيبة أمل للعديد من الدول، وفي الوقت ذاته، أبدت مصادر إسرائيلية في المعارضة والحكومة، ارتياحًا إزاء الموقف الأمريكي.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حالة من الارتياح إزاء هذا الموقف، ووصفه بالموقف "الصحيح".
وكان مشروع القرار دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، حيث صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
نتنياهو يُثمِّن
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو، خلال الساعات الـ 24 الماضية، أن استخدام الفيتو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية خطوة صحيحة، لأنه من غير الممكن تأييد فكرة تصفية حماس، وفي الوقت ذاته الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يثمن بشدة الموقف الأمريكي الصحيح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه "على الدول الأخرى أن تدرك أنه من غير الممكن تأييد تصفية حماس، وفي الوقت ذاته الدعوة إلى وقف الحرب، لأن هذا الأمر يحول دون تصفية حماس".
وأردف أن إسرائيل "ستواصل الحرب المبرَرة من أجل تصفية حماس وتحقيق باقي أهداف الحرب"، على حد قوله لموقع "سروغيم" الإخباري.
ووجَّه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونقل عنه الموقع: "أشكر الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن على الوقوف الراسخ إلى جانبنا في هذا اليوم أيضًا".
وأضاف أن القليل من الضوء بدَّد الكثير من الظلام، "إنه من المفزع أن تُطلق حماس الصواريخ على غوش دان من قلب المراكز السكنية في جنوب غزة، بينما تنشغل الأمم المتحدة بموضوع منفصل عن الواقع، بشأن القرار المُشوَّه والمُوجَّه للجهة غير الصحيحة، والذي حتى لا يُدين حماس".
وقال أيضًا: "إن وقف إطلاق النار سيحدث فقط حين نعيد المخطوفين ونُبيد حماس"، على حد قوله.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ "الانحياز لصالح حماس"، بعد أن قرر الأخير تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وهي المادة التي لم تُستخدم منذ عام 1989.
زعيم المعارضة ينتقد غوتيريش
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، كان انتقد هو الآخر قرار الأمين العام للأمم المتحدة، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس السبت، أن "الأمين العام للأمم المتحدة لم يُفعِّل المادة 99 منذ عشرات الأعوام.
وكتب عبر حسابه: "هذه المادة لم تُفعَّل ضد سوريا، حيث قُتل نصف مليون شخص، ولا ضد الكونغو، حيث قُتل 4 ملايين إنسان، ولا ضد السودان، هناك حيث قتل الآلاف، ولا ضد روسيا، في وقت هناك عشرات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين الأوكرانيين".
ومضى قائلًا: "فقط حين تحاول إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد أن قُتل أطفالها بوحشية بواسطة منظمة إرهابية، فجأة تستيقظ الأمم المتحدة وتُفعِّل هذا البند ضدنا، كيف لنا أن ندري ما إذا كان الأمر هنا ينم عن معاداة السامية؟ لا نملك أي تفسير منطقي آخر"، على حد قوله.
الفيتو الأخير
كانت صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أنه رغم الفيتو الأمريكي، فإن لدى الحكومة الإسرائيلية مخاوف من أن تكون تلك هي المرة الأخيرة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض بشأن الحرب على غزة.
ولفتت إلى أن واشنطن أبلغت مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة أنها تواجه صعوبات بشأن دعمها الكامل لاستمرار الحرب لاعتبارات سياسية داخلية، وبسبب موقف بعض الدول العربية التي ترى واشنطن أن تأييدها "الهادئ" لإسرائيل في تراجُع.
وكتب أمير تيبون، الصحفي بصحيفة "هآرتس" للشؤون الدبلوماسية، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الرئيس بايدن "يواصل دعمه لإسرائيل، لكن المخاوف هي أن يجد صعوبة في استخدام الفيتو في المستقبل، بسبب الضغوط الداخلية، والقلق من التصعيد الشامل في الشرق الأوسط وتعرض الجنود الأمريكيين (بالمنطقة) للخطر".