عراقجي: لن يتم الشروع في أي تعاون مع الوكالة الذرية ما دامت المفاوضات لم تُستكمل

الجيش الإسرائيلي: قتلنا قياديين في حزب الله بعد غارة على جنوب لبنان

من غارة سابقة على جنوب لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 5:53 م

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه قتل قياديين في حزب الله، خلال غارة شنها على قرية شبعا جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي قتل عنصرين من حزب الله.

وأضاف أن المستهدفين هما "عبد المنعم موسى سويدان، المسؤول عن التواصل بين التنظيم وسكان قرية ياطر، وشخص آخر يعمل في تنظيم (الشركات اللبنانية) بتوجيه من حزب الله".

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن "استهداف العدو لبلدة شبعا جنوبي لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

