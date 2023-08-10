السنيورة لـ"إرم نيوز": واقعة الشاحنة تكشف خضوع الدولة اللبنانية لحزب الله

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، يوم الخميس، إن واقعة انقلاب شاحنة تحمل أسلحة لفائدة حزب الله على طريق منطقة الكحالة، تشكل مؤشرا إضافيا على خضوع الدولة اللبنانية للحزب.

وكان انقلاب الشاحنة قد أسفر عن وقوع قتيلين في مناوشات بين أهالي المنطقة التي انقلبت فيها المركبة، وبين الأشخاص المسلحين الذين كانوا يتولون حمايتها.

وأضاف السنيورة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ما جرى بالصدفة على طريق الكحالة، يوم أمس، يجري عمليا كل يوم، ويتمثل في نقل أسلحة وذخائر لصالح حزب الله.

وتابع "من المصادفة أن الشاحنة محملة بذخيرة تفوق طاقتها، فظهرت القصة، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتساءل السنيورة عن وجهة نقل الشحنة هل "إلى بيروت أم الجنوب أم مخيم عين الحلوة؟".

وقال إن "هذه المظاهر تدل على الانفلات الأمني وعلى سيطرة حزب الله على الدولة، وجوهر المشكلة يكمن في أن الدولة أصبحت خاضعة لسيطرة الدويلة التي يمثلها حزب الله"، بحسب تعبيره.

وأضاف السنيورة "من المفروض أن يفتح تحقيق في الحادثة التي إريقت فيها الدماء"، كسبا لثقة اللبنانيين في ظل تعقيدات متراكمة لا تجد حلولا؛ بدءا من الشغور الرئاسي.

واليوم الخميس، عادت الحركة الإعتيادية إلى طريق "الكحالة - عاليه"، وأصبحت سالكة بالإتجاهين ، بعد ساعات طويلة من الاحتقان والتوتر، سقط خلالها قتيلان في تبادل للنارفي أعقاب انقلاب شاحنة لحزب الله وقيام عناصر مواكبة لها بالانتشار في المنطقة.

وفي بيان له صدر اليوم، أوضح الجيش اللباني أنه " لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي، مما أدى إلى سقوط قتيلين".

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش حضرت إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر اتحقيق بإشراف القضاء المختص.

النائب عن القوات اللبنانية في منطقة عاليه، نزيه متى، قال لـ "إرم نيوز"، إن حزب الله يؤكد يوما بعد يوم أن ليس لديه أي اعتبار للدولة، فينتهك سيادتها ويكسر هيبة الجيش".

وأضاف متى "على القضاء أن يأخذ مجراه، ومن غير المعقول أن تمر حادثة الكحالة مرور الكرام"، مشددا على أنه "من غير المقبول رفع كل آثار الجريمة من المكان، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".

وتابع متى قائلا "آن الأوان القول لحزب الله إن الأمور ليست على ما يرام، ولا نستطيع أن نكمل على هذا المنوال".