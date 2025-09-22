الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة ضابط بجروح خطيرة في اشتباك مع مسلحين من حركة حماس بمدينة غزة.

ووفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الضابط المصاب يعمل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قتل المسلحين خلال تبادل إطلاق النار معهم.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفة أطلقت من مدينة غزة

وفي تحرك مفاجئ، تقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باتجاه عمق مدينة غزة انطلاقًا من مناطق تمركز قواته جنوب غربي المدينة، وذلك بينما يتواصل القصف العنيف على القطاع منذ صباح اليوم، ما أسفر عن عشرات القتلى.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف إسرائيلي، لعمارة تضم مكتب مؤسسة إغاثية في مفترق السامر وسط مدينة غزة.