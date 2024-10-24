غارات إسرائيلية على أكثر من 160 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت أكثر من 160 هدفًا تابعًا لتنظيم "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان له، إن "بعض تلك الغارات جاءت بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية التي تواصل عملها بشكل مركز وكبير في جنوب لبنان".

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في بلدة "ياطر"، وأثناء محاولة فرق الإسعاف إنقاذ المصابين، أغار مجددًا على المكان نفسه؛ ما أدى إلى إصابة مسعفين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقصف الجيش الإسرائيلي منزلًا وسط بلدة "جبشيت"؛ ما أدى إلى انهياره بشكل كامل.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية كذلك مقر الهيئة الصحية في بلدة "البازورية"؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.