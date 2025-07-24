روبيو يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين جنوب سوريا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مباحثات أجراها الوزير ماركو روبيو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة واشنطن، تناولت تطورات المنطقة والوضع في سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الأمن الإقليمي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وناقش الوزيران، بحسب البيان، الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وأكدا "ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا، وحماية المدنيين من جميع الأطراف".

وقال روبيو، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" حول اللقاء: "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "شكرتُ الأردن أيضًا على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه أجرى مع روبيو "مناقشة مستفيضة حول تعزيز شراكتنا التاريخية وجهودنا الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء جنوب سوريا، والذي كان للولايات المتحدة دورٌ محوريٌّ في تحقيقه".

وأضاف: "نُثمّن دعم الولايات المتحدة للأردن، ونلتزم بالعمل معًا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".