نتنياهو: المنطقة من الجولان حتى جبل الدروز ستبقى "منزوعة السلاح"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وضعت سياسة واضحة بشأن سوريا وهي أن "المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح".

وأضاف نتيناهو أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه محافظة السويداء جنوبي سوريا "انتزع بالقوة"، وفق قوله.

من جهتها، دعت سوريا مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، حسبما جاء في رسالة إلى المجلس نشرتها وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً، في وقت سابق من مساء اليوم، أدانت فيه "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن "لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".

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يشار إلى أن حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا تجاوزت خلال الأيام الماضية 500 قتيل، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، بعيد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 79 مسلحا درزيا و154 مدنيا من السويداء، ضمنهم 83 شخصا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية" خلال الاشتباكات، التي أودت كذلك بـ243 عنصرا من القوات الحكومية و18 مسلحا بدويا، إضافة الى ثلاثة من أبناء عشائر البدو "أعدموا ميدانيا على يد مسلحين دروز". كما قُتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الاسرائيلية.