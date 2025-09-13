"رجل الجبهات".. من هو وسيم جباعي قيادي "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل؟

شهدت بلدة عين بعال في قضاء صور بمحافظة الجنوب في لبنان غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية؛ ما أسفر عن مقتل راكبها الذي تم تحديد هويته بعد الغارة.

وكشفت مصادر لبنانية وحسابات مقرّبة من "حزب الله"، أنّ القتيل يدعى وسيم سعيد جباعي، الملقب بـ"الحاج مهدي"، وهو أحد القيادات العسكرية البارزة في "حزب الله".

وينحدر جباعي من بلدة عيتيت، وهو من سكان بلدة حناويه الواقعة في جنوب لبنان، والتي شهدت إقامة مراسم جنازة عسكرية لتشييع جثمان قتيل "حزب الله" شارك فيها عدد من قيادات وكوادر الحزب.

وتشير مصادر وحسابات موالية لما يُسمّى "محور المقاومة" إلى أنّ جباعي لم يكن شخصية عادية، حيث كان مؤثراً في جبهات مختلفة وناشطاً على طول محور (اليمن – العراق – سوريا – لبنان).

وظهر جباعي في صور متداولة عقب اغتياله، إلى جانب قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي اغتالته أمريكا في 2020، وحسن نصرالله أمين عام "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل في 2024.

اتهامات إسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إعلانه عن استهداف جباعي، إنّه يعتبر أحد العناصر النشطة في ما تُسمّى فرقة "الإمام الحسين" الموالية لإيران وحليفة "حزب الله" في لبنان.

واتهم الجيش الإسرائيلي جباعي بأنّه "كان يلعب دورًا محوريًا في توجيه العمليات وتعزيز قدرات الفرقة، وقام بالترويج لإبرام صفقات لشراء الأسلحة".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعًا قال إنّه يوثّق عملية استهداف جباعي بالغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس.

وساعد جباعي، بحسب إسرائيل، في تنفيذ مخططات إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل خلال عملية "سهام الشمال"، وقاد محاولات إعادة بناء الفرقة بعد العملية.

واعتبر الجيش الإسرائيلي، في سرد مبررات اغتيال جباعي، أن نشاط "الحاج مهدي حناويه" كان "يشكّل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وبحسب الجيش، تُعتبر فرقة "الإمام الحسين" ميليشيا إيرانية يستخدمها "فيلق القدس" لتعزيز ما يسمى "محور المقاومة" وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواطنيها.

ولفت إلى أنه خلال عملية "سهام الشمال"، شاركت الفرقة في القتال وساعدت "حزب الله" في استهداف قوات إسرائيلية، وتعمل حاليًا انطلاقًا من الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع "حزب الله".