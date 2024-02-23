حزب مغربي يواجه تداعيات "إسكوبار الصحراء" بميثاق للأخلاقيات

ودعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قبل عدة أسابيع، بمناسبة الذكرى الـ60 لبدء العمل البرلماني، إلى رفع سوية الحياة البرلمانية من الناحية الأخلاقية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها (النواب والمستشارين)، على أن تكون ذات طابع قانوني ملزم.

وفي هذا الصدد، كلّف الحزب القيادية البارزة، قلوب فيطح، بتنسيق عمل اللجنة، على أن تقوم بعقد لقاءات تشاورية داخلية لإعداد مشروع هذا الميثاق.

ويرى مراقبون أن حزب "الأصالة والمعاصرة"، يبتغي من وراء هذا القرار رفع سوية نخبه السياسية، ومنع المفسدين من الالتحاق بصفوفه.

وقال المحلل السياسي عبد الفتاح الحيداوي، إن إعلان حزب "الأصالة والمعاصرة" استحداث "لجنة الأخلاقيات"، إشارة قوية تعكس رغبته في طيِّ صفحة قضية "إسكوبار الصحراء" التي أضرت بسمعته.

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه المبادرة الحزبية تأتي كرد فعل طبيعي على الاتهامات التي وُجهت إلى "الأصالة والمعاصرة".

وأشار إلى أن القيادة الثلاثية الجديدة تريد الحفاظ على مكانة الحزب في الساحة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى إقناع الرأي العام المغربي بنقاء الحزب وعدم احتضانه للمخالفين للقانون.

وزاد المتحدث بالقول، إن "الحزب مطالب اليوم بتأسيس لجنة للأخلاقيات، وأيضا التحقيق في أحوال برلمانييه إذا أراد تجاوز محطة "إسكوبار الصحراء". مشيراً إلى أن القيادة الثلاثية الجديدة "تحتاج أيضاً إلى تغيير مسطرة استقطاب الوجوه السياسية استعداداً للاستحقاقات المقبلة".

واستطرد متسائلا: "هل ميثاق الأخلاقيات يستطيع إخراج الأصالة والمعاصرة من نفق هذه القضية؟"، قبل أن يستدرك بالقول: "لا أظن ذلك، إلا إذا أعقبت هذه الخطوة قرارات صارمة بفصل كل من تورط أو ثبت في حقه تجاوزات".

وأكد الحيداوي أن هذا الميثاق "يجب ألا يكون فقط محطة لتجاوز فضيحة إسكوبار الصحراء، ولكن لتأكيد مصداقية العمل السياسي في البلاد، وممارسة نقد داخلي بنّاء".

وانتخب المؤتمر الوطني الخامس لـ"الأصالة والمعاصرة"، يوم السبت 10 فبراير/ شباط الجاري، قيادة جماعية من ثلاثة أعضاء، لإدارة دفة الحزب خلال السنوات المقبلة، في خطوة تُعد سابقة في المشهد السياسي للبلاد.

وضمت القيادة الجديدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والبرلماني البارز صلاح الدين أبو الغالي.