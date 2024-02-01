وزير دفاع إيطاليا: هجمات الحوثي تهدد استقرار اقتصادنا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو،‭‭ ‬‬اليوم الخميس، إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي وتهميش الموانئ في جنوب أوروبا.

وأدت الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، منذ منتصف نوفمبر على سفن تجارية إلى تعطيل الشحن الدولي، ما أجبر بعض الشركات على تعليق العبور بالبحر الأحمر والقيام بدلا من ذلك برحلة أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح.

وقال كروسيتو لنواب من لجان الدفاع بالبرلمان "من منظور جيوسياسي، فإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش الموانئ على البحر المتوسط".

وأضاف "أنه لا يهدد أمن الملاحة فحسب، بل يهدد أيضا الاستقرار الاقتصادي لإيطاليا".

واستطرد الوزير أن الحركة التجارية عبر قناة السويس، التي قدّر أنها تمثل نحو 40% من إجمالي التجارة البحرية لإيطاليا، انخفضت 38% بحلول الأسبوع الأخير من عام 2023.

وأوضح أن فترات الملاحة زادت بمقدار 10-12 يوما وارتفعت التكاليف لما يقرب من 5 أمثال.

وذكر كروسيتو أن إيطاليا تدرس إرسال طائرات للقيام بمهام مراقبة وجمع للبيانات، في إطار العملية الأوروبية في المنطقة المسماة أسبيديس، بالإضافة إلى السفينة الحربية التي ستشارك في العملية لمدة 12 شهرا.